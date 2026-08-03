(ANSA) - TEHERAN, 03 AGO - "Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti". Lo afferma il ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. "Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello Stretto di Hormuz. I due Paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile e non sulla questione Iran-Usa. (ANSA).