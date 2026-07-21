(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La Missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali di Vienna ha esortato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ad adottare le misure necessarie a seguito di un attacco missilistico statunitense contro la centrale nucleare di Karun. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr. La missione ha affermato che nelle prime ore del 19 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di missili contro il sito di Darjovin, descritto come un simbolo dell'autosufficienza scientifica dell'Iran. La dichiarazione sottolinea che l'attacco rappresenta la diciottesima ondata di attacchi contro i siti nucleari pacifici iraniani sottoposti a salvaguardie dall'inizio dell'aggressione congiunta statunitense-israeliana nel giugno 2025. L'Iran ha affermato che gli attacchi miravano a distruggere le infrastrutture civili di un Paese esclusivamente a causa della sua resistenza alle pressioni e del suo rifiuto di una resa incondizionata. La missione ha affermato che gli attacchi hanno inoltre confermato che tutte le argomentazioni avanzate dagli aggressori sotto pretesti quali le preoccupazioni relative alla non proliferazione non erano altro che menzogne, disinformazione e inganni intesi a giustificare obiettivi illegittimi. La dichiarazione ha descritto gli attacchi come gravi violazioni del divieto di aggressione, una norma imperativa del diritto internazionale, e ha avvertito che gli attacchi contro impianti nucleari pacifici sottoposti a salvaguardie stanno diventando una pratica normalizzata, in parte a causa dell'inerzia degli organismi internazionali competenti. Ha aggiunto che l'atteggiamento conciliante nei confronti degli aggressori, anche attraverso il silenzio e la passività, li incoraggia fondamentalmente a compiere ulteriori atti di aggressione con crescente frequenza e gravità. (ANSA).