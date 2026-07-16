(ANSA) - ROMA, 16 LUG - L'Iran ha minacciato di colpire le infrastrutture della regione nel caso in cui gli Stati Uniti prendessero di mira infrastrutture iraniane. Lo ha dichiarato il portavoce del quartier generale centrale Khatam al-Anbiya, il generale di brigata Ebrahim Zolfaghari, secondo quanto riferisce Al Jazeera citando i media di Stato iraniani. "Se Trump darà seguito alle sue minacce, tutte le infrastrutture della regione saranno schiacciate sotto i colpi d'acciaio delle potenti forze armate della Repubblica islamica dell'Iran, fino a non lasciare alcuna traccia, come se non fossero mai esistite", ha affermato Zolfaghari. Il generale ha inoltre ribadito che Teheran non consentirà alcuna interferenza statunitense nello Stretto di Hormuz. "In nessuna circostanza e in nessun modo permetteremo all'America, in quanto Paese straniero ed extra-regionale, di interferire nello Stretto di Hormuz. Questa è la linea rossa invincibile dell'Iran", ha dichiarato. (ANSA).