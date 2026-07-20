(ANSA) - TEHERAN, 20 LUG - L'Iran ha dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano. "Siamo stati informati dai mediatori, abbiamo ricevuto dei messaggi - senza entrare nei dettagli - ma l'essenziale è che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni e che alcune idee ci sono state trasmesse da alcuni mediatori", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, durante una conferenza stampa a Teheran. (ANSA).