(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Prosegue a giugno, anche a causa delle elevate temperature, la crescita della domanda elettrica nazionale. Secondo i dati di Terna, il fabbisogno è aumentato dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, registrando il decimo mese consecutivo con segno positivo. L'incremento, che si confronta con un livello già particolarmente elevato registrato lo scorso anno (+7,5%), consente di raggiungere i 28 TWh, il valore mensile di giugno più alto degli ultimi dieci anni. Terna ricorda che giugno ha registrato un giorno lavorativo in più (21 invece di 20) e una temperatura che, pur inferiore ai livelli eccezionalmente elevati registrati a giugno 2025, risulta al di sopra della media decennale. (ANSA).