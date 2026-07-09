(ANSA) - LONDRA, 09 LUG - Continua a non dare tregua anche nel Regno Unito - come in altri Paesi europei - la terza ondata di caldo estremo di quest'anno, dopo i record mensili superati nelle ondate precedenti di maggio e giugno. L'allerta meteo di color arancione, in vigore da ieri in Inghilterra meridionale, orientale e centrale, è stata estesa oggi anche alle contee settentrionali della maggiore nazione dell'isola, a cominciare dallo Yorkshire. Ovunque si toccano massime sopra i 30 gradi, con picchi in ascesa e un record oltre quota 33 segnalato per ora dal Met Office nel Surrey. Le previsioni restano leggermente inferiori rispetto a giugno - quando si sfiorò quota 38, senza precedenti sull'isola in quel mese in un secolo di rilevazioni -, ma su un periodo più lungo: fino all'attesa durata inedita di 10 giorni consecutivi di afa oltre le medie locali. E l'emergenza calore si fa sentire pure a Wimbledon, sugli spettatori e sui giocatori giunti alle semifinali del celebre torneo di tennis del Grande Slam. Un allarme specifico è stato diramato intanto fin da ieri dalle autorità sanitarie sui rischi per la salute delle persone vulnerabili (over 65 o con condizioni mediche specifiche); mentre si teme un impatto biologicamente pesante anche in alcuni tratti di mare dell'isola, sullo sfondo di un fenomeno messo in relazione da diversi ricercatori con la più generale "emergenza dei cambiamenti climatici" globali. Re Carlo III e la regina Camilla, 77 e 78 anni rispettivamente, hanno comunque sfidato oggi la calura - la sovrana con l'aiuto di un ombrellino parasole - visitando come previsto lo zoo di Londra in occasione delle celebrazioni del 200esimo anniversario della Royal Zoological Society. (ANSA).