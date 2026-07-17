(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - "Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e della relativa vegetazione. Ciò sta causando un'invasione ingiustificata degli Stati Uniti da parte di aria sporca, inquinata e insalubre, la cui qualità è pericolosa e assolutamente inaccettabile!". Lo scrive Donald Trump su Truth annunciando che contatterà il primo ministro Mark Carney in giornata. "I costi sono incalcolabili!", ha aggiunto il tycoo accusando il Canada "di non aver attuato interventi basilari di gestione forestale e di rimozione dei detriti". (ANSA).