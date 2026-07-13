(ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - "Lo Stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto, con o senza l'Iran. Stiamo ripristinando il blocco iraniano" che impedisce "esclusivamente alle navi o ai clienti dell'Iran di entrare o uscire; tutti gli altri Paesi potranno usufruire dello Stretto in modo equo e libero". Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth annunciando che gli Stati Uniti "da questo momento in poi saranno noti come i custodi dello Stretto di Hormuz" e in questa "veste e per ragioni di equità", verranno rimborsati "nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per tutti i costi necessari a garantire la sicurezza e la protezione". (ANSA).