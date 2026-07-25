(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese di 45 anni che si è inabissato nel lago di Como dopo mezzogiorno e mezza all'altezza di Menaggio e che ora stanno cercando guardia costiera e vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni fornite dalla guardia costiera, l'uomo si è tuffato dalla barca noleggiata, dove si trovavano gli altri due figli, perché ha visto il sedicenne in difficoltà. A quel punto, l'imbarcazione si è allontanata. I due hanno cercato di raggiungerla. Il figlio è stato aiutato da una persona che era su una tavola da stand up paddle, mentre il padre si è inabissato. Diverse le segnalazioni arrivate al 112. Sul posto sono intervenuti guardia costiera e i vigili del fuoco di Menaggio, i vigili del fuoco soccorso acquatico di Como, i vigili di Dongo con una barca d'appoggio, i sommozzatori dei vigili arrivati con l'elicottero da Malpensa, mentre altri specialisti sommozzatori sono in arrivo da Torino. (ANSA).