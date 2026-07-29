(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Ubs chiude il primo semestre dell'anno con l'utile netto a 5,8 miliardi di dollari (5,09 miliardi di euro). L'utile del secondo trimestre si attesta a 2,8 miliardi di dollari (2,46 miliardi di euro). Il gruppo registra un forte slancio delle attività dei clienti in tutte le divisioni; afflussi netti di nuovi asset di global wealth management pari a 36 miliardi di dollari nel secondo trimestre e a 73 miliardi nel primo semestre; la raccolta netta di asset management è pari a 6 miliardi di dollari nel secondo trimestre e 20 miliardi nei primi sei mesi. Proventi da transazioni sottostanti al global wealth management in aumento del 23% su base annua nel trimestre e incremento dei ricavi sottostanti di Investment Bank del 31% su base annua. L'integrazione è ben avviata verso il completamento entro la fine del 2026. Ubs ha concesso circa 40 miliardi di franchi svizzeri di prestiti ad aziende ed economie domestiche nel trimestre 2026. Il gruppo mantiene una solida posizione patrimoniale e di un bilancio resiliente in ogni contesto di mercato; coefficiente patrimoniale Cet1 del 14,4% e indice di leva finanziaria Cet1 del 4,4%. (ANSA).