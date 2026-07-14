(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - "Come Unione europea, confermiamo il nostro sostegno alla Corte penale internazionale e ai principi sanciti dallo Statuto di Roma. Rispettiamo l'indipendenza e l'imparzialità della Corte. Siamo fortemente impegnati nella giustizia penale internazionale e nella lotta contro l'impunità. Attacchi o minacce contro la Corte, i suoi funzionari o il personale, sono semplicemente inaccettabili. Ricordiamo che la Cpi non prende di mira gli Stati, né costituisce una minaccia alla loro sovranità". Lo dice un portavoce della Commissione Ue nel briefing quotidiano con la stampa, commentando le minacce del Segretario di Stato Usa Marco Rubio. (ANSA).