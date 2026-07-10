(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - "Non è la prima ondata di caldo che sperimentiamo in Europa e non sarà l'ultima, purtroppo. Le nostre politiche tengono conto della scienza dietro a questi fenomeni climatici" e "stiamo da anni rendendo le nostre politiche a prova di clima". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea durante il briefing con la stampa. "Abbiamo ascoltato la scienza con molta, molta attenzione" anche nel quadro dell'accordo di Parigi. In termini concreti di politiche comunitarie, la portavoce ha ricordato che già nel prossimo bilancio Ue "regioni e territori potranno richiedere finanziamenti, stiamo semplificando le procedure. Non abbiamo aspettato che fosse un'ondata di caldo estremo in Europa a svegliarci", ha puntualizzato. (ANSA).