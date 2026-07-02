(ANSA) - PADOVA, 02 LUG - Un patto in dieci punti per regolare l'Intelligenza artificiale: è quello che propone la Uil dal XIX congresso nazionale "Innovazione, persone e diritti nell'era dell'Ia". Dal palco dell'assise a Padova, il segretario generale Pierpaolo Bombardieri spiega che "predisporremo un documento che invieremo alle nostre controparti e al governo", articolato sui capitoli che vanno dalla contrattazione alla formazione, dalla redistribuzione della produttività alla condizionalità delle risorse. E' "una grande sfida" e non rinviabile: "Senza una strategia sociale e industriale, l'Ia rischia di aumentare divari e disuguaglianze. La Uil non propone di frenare l'innovazione, ma di orientarla, condizionarla e contrattarla", e chiede anche alla politica "un contributo a disegnare il futuro piuttosto che gestire le macerie che potrebbe lasciare un processo non regolato". (ANSA).