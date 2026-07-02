(ANSA) - PADOVA, 02 LUG - "Le addizionali non possono diventare il bancomat di Regioni e Comuni e a pagare non possono essere sempre dipendenti e pensionati". Così il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri dal palco del congresso di Padova, sottolineando che la questione rischia di "sfuggire di mano, anche dal punto di vista sindacale": "Al governo dico: mettete un argine a questa deriva", e "ai presidenti e ai sindaci dico: se il governo riduce i trasferimenti, scendete in piazza e fate sciopero, non scaricate queste scelte sulle persone che vivono nei vostri territori". "Presidente Meloni - dice rivolto alla premier in platea - noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni, ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle Regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta. Chiederemo a tutte le Regioni di abbassare le tasse e restituire risorse alle persone. Bisogna abbassare le tasse e siamo pronti a discutere su come fare risparmi ed economie di gestione". (ANSA).