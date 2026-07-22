(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il live dei record Ultimo 2026 - La favola per sempre che ha radunato 250.000 persone all'Università di Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio, arriverà sul grande schermo il prossimo 22 settembre. "Ultimo - Tutto. Live a Tor Vergata", il film evento diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, sarà nei cinema distribuito da Nexo Studios dal 22 al 30 settembre 2026 per raccontare quella notte. Il film mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e il crescendo delle emozioni che accompagnano la "favola per sempre" del cantautore romano: brano dopo brano, i fan potranno rivivere ogni momento di questo live leggendario, scoprendo anche backstage esclusivi e momenti privati di quello che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi, punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent'anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo. Il 22 settembre è una data dal profondo significato per Ultimo, è il giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più famosi, uscito nel 2020 in concomitanza con la nascita della sua etichetta, Ultimo Records. Da lì ad ogni anniversario non manca da parte dei fan un pensiero, una dedica, un modo nuovo di ricordare questa data, anche con raduni che si sono tenuti nel suo luogo simbolo, in un'area del quartiere San Basilio che è ormai un punto di ritrovo fisso, ribattezzata il "Parchetto di Ultimo". Quest'anno il festeggiamento coinciderà con l'inizio delle proiezioni del nuovo film, distribuito in esclusiva per l'Italia da Nexo Studios. (ANSA).