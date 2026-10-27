(ANSA) - TEL AVIV, 27 OTT - Il partito dei Democratici ha affermato che, durante un tour di mobilitazione degli elettori di Yair Golan nel parco Hasila di Tel Aviv, un sospetto armato di coltello si è avvicinato a lui "in modo minaccioso". Nella nota il partito sostiene che "le guardie del corpo di Golan lo hanno bloccato e, quando si sono avvicinate, un grosso coltello gli è caduto a terra". Secondo la polizia, il sospetto non ha minacciato il leader dei Democratici in alcun momento ed è stato fermato perché il suo abbigliamento ha destato sospetti. Un esame ha rivelato che era in possesso di un coltello ed è stato trattenuto per essere interrogato. L'accusa a suo carico è di possesso di arma da taglio. (ANSA).