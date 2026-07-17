(ANSA) - CATANIA, 17 LUG - La riforma degli Ets è "assolutamente necessaria e urgente" ma "le proposte che oggi la Commissione ci ha sottoposto sono ancora insufficienti, troppo timide". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a margine di un evento di Ecr party a Catania. "Ci confronteremo in maniera serrata nei prossimi giorni, innanzitutto col sistema industriale, per capire come migliorare quelle proposte affinché siano davvero efficaci nel sostenere l'impresa" e "con gli altri Stati membri con cui abbiamo condiviso una proposta, quella sì davvero coraggiosa, responsabile e strutturale, affinché ora che finalmente si è aperto il cantiere delle riforme anche per lo strumento degli Ets, si possano raggiungere obiettivi che siano davvero capaci di sostenere le nostre imprese nella sfida della decarbonizzazione. Quello che ci è stato presentato e francamente troppo poco". (ANSA).