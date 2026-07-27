(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Una sparatoria ha provocato due vittime a Seattle, nel nord ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Lo ha annunciato il Dipartimento di polizia locale su X. Secondo un funzionario dei vigili del fuoco di Seattle, ci sarebbero due morti e diversi feriti. Nel centro della città si è svolto nel fine settimana il festival 'Bite of Seattle', un festival gastronomico con numerosi stand. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, ha comunicato che due sospetti sono stati arrestati. La portavoce dell'Harborview Medical Center, Susan Gregg, ha dichiarato che la struttura ha accolto quattro feriti: un bambino, una donna di 39 anni, un uomo di 23 anni e un'altra donna di età sconosciuta, trasferita in sala operatoria. (ANSA).