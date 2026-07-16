(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - Gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello Stretto di Hormuz, usare dall'Iran per attaccare le navi. Lo afferma un funzionario americano con il Wall Street Journal. Secondo quanto riportato dall'iraniana Irib, nel mirino americano sarebbe finita Bandar Abbas, che ospita una base del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ed cruciale per consentire all'Iran di proiettare forza nello Stretto. (ANSA).