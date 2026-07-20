(ANSA) - WASHINGTON, 20 LUG - Gli Stati Uniti accusano Cuba di aver condotto una campagna di spionaggio durata decenni, affermando che L'Avana è riuscita a infiltrarsi ai massimi livelli del governo di Washington. Cuba "si è infiltrata ai vertici del governo Usa, ha reclutato e coltivato generazioni di attivisti americani e ha sostenuto un'ondata senza precedenti di terrorismo di sinistra sul suolo americano", ha riferito il Dipartimento di Stato americano. Si è trattato, in altri termini, di "una delle più durature e dannose penetrazioni di intelligence straniera nella storia americana". (ANSA).