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(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 15 LUG - Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani, a seguito di un'indagine condotta dal Rappresentante per il Commercio della Casa Bianca (USTR) sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio, "il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali", ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo Paese colpito da questi nuovi dazi. (ANSA-AFP).