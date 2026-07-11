(ANSA) - CARACAS, 10 LUG - I familiari di detenuti politici rinchiusi nel carcere di El Rodeo I, nello Stato venezuelano di Miranda, denunciano che diversi prigionieri sarebbero stati "brutalmente picchiati" il 5 luglio da agenti penitenziari e delle forze di sicurezza. La denuncia è stata diffusa dal Comitato per la libertà dei prigionieri politici (Clippve), secondo cui almeno sette detenuti risulterebbero irreperibili. L'organizzazione riferisce inoltre che alcuni reclusi avrebbero riportato ferite da pallini di gomma, contusioni e gravi problemi di salute, mentre i familiari temono che il penitenziario abbia subito danni strutturali in seguito ai terremoti del 24 giugno. Clippve chiede alle autorità di consentire cure mediche immediate, fornire prove che i detenuti scomparsi siano in vita e garantire l'accesso di avvocati, familiari e organismi indipendenti al carcere. (ANSA).