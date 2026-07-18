(ANSA) - CARACAS, 17 LUG - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del Paese presso il Fondo monetario internazionale (Fmi), destinati al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale. "Dopo il devastante doppio terremoto che ha interessato il nostro Paese, il Venezuela ha avuto accesso inizialmente a 346 milioni di dollari delle sue risorse nel Fmi", ha scritto Rodríguez sulle reti social, precisando che i fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. L'annuncio arriva dopo le forti scosse del 24 giugno scorso, che secondo i dati diffusi dalle autorità hanno provocato oltre 5.000 vittime, migliaia di dispersi, il crollo di almeno 190 edifici e costretto 21.235 persone a rifugiarsi in 107 campi temporanei. (ANSA).