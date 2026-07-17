(ANSA) - CARACAS, 17 LUG - È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Secondo i dati diffusi dalle autorità, sono state assistite 128.324 famiglie, mentre 21.235 persone restano ospitate in 107 campi temporanei e 17.907 sono rimaste senza abitazione. Le autorità riferiscono di 856 edifici danneggiati, 190 crollati e oltre 10.000 tonnellate di alimenti distribuite. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331 mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. (ANSA).