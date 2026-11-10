(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Le richieste di modifica della Manovra, dalle pensioni alle risorse per il superbonus fino all'exit tax, sono tante, la coperta è corta e i tecnici che dovranno affrontare questo argomento attendono le indicazioni della politica. I due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, spiegano fonti della maggioranza, avrebbero chiesto un vertice a Giorgia Meloni per fare il punto della situazione e decidere quali modifiche alla legge di bilancio potranno essere valutate. Anche se non c'è una data certa e si attendono le decisioni della premier. (ANSA).