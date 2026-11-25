(ANSA) - LONDRA, 25 NOV - Impennata dei costi dell'energia in arrivo per milioni di britannici, sulla scia dei contraccolpi economici del conflitto in Medio Oriente scatenato nei mesi scorsi dagli attacchi di Usa e Israele all'Iran. Lo certifica l'Ofgem, autorità indipendente di controllo del mercato energetico nel Regno Unito, autorizzando i gestori ad aumentare le bollette di ben il 26%. "La guerra in Medio Oriente continua a far salire i costi globali dell'enenergia", ha sottolineato Neil Kenward, direttore generale di Ofgen, non senza riconoscere come gli aumenti preannunciati rappresentino "una fonte di allarme in tante case alle soglie dell'inverno". Si calcola che a pagare lo scotto saranno circa 20 milioni di nuclei familiari britannici. Sullo sfondo di una situazione che mette in difficoltà anche il governo laburista del nuovo premier Andy Burnham, finora in fase di recupero di consensi dopo aver sloggiato l'impopolare predecessore Keir Starmer: governo che ha più volte indicato come inevitabile l'ascesa ulteriore delle tariffe energetiche fino a quando le tensioni in Medio Oriene (e la guerra fra Russia e Ucraina) non saranno riportate sotto controllo; ma si è pure impegnato ad alleggerire nell'immediato il peso del costo della vita sulla generalità della popolazione con aiuti e sussidi parziali non certo in grado cdi compensare aumenti delle bollette del 26%. (ANSA).