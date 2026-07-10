(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - Gli Ambasciatori dei Ventisette hanno concordato di avanzare nel proccesso di adesione Ue dell'Ucraina e della Moldavia aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, e di chiudere in via provvisoria sia i capitoli negoziali 25 (scienza e ricerca), 26 (istruzione e cultura) e 30 (relazioni esterne) per l'Albania; sia i capitoli negoziali 8 (politica della concorrenza) e 29 (Unione doganale) per il Montenegro. Ne dà notizia la presidenza di turno del Consiglio Ue. "Stiamo costruendo un'Europa più resiliente: un altro passo avanti verso l'Ue per Ucraina e Moldavia" ha commentato su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. (ANSA).