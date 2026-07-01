(ANSA) - BRUXELLES, 01 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà nel pomeriggio al Castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Ue. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia" e "di come garantire che l'Ue svolga appieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina", ha sottolineato Martin. Sul Castello di Dublino, per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. "Nel mio incontro con il presidente Costa non vedo l'ora di discutere di come possiamo collaborare strettamente per realizzare il nostro ambizioso programma politico. Vogliamo migliorare la competitività dell'Europa, semplificando la vita alle nostre imprese e garantendo posti di lavoro di qualità ai suoi cittadini. Vogliamo difendere i valori fondamentali su cui si fonda la nostra Unione, proteggendo la nostra democrazia e garantendo la sicurezza dei nostri cittadini", ha sottolineato il Taoiseach (primo ministro) irlandese. "Abbiamo grandi ambizioni riguardo a ciò che vogliamo realizzare insieme nei prossimi anni, pertanto abbiamo bisogno di un bilancio che sostenga tali obiettivi. Discuterò con il presidente Costa di come i nostri team possano collaborare strettamente per raggiungere un accordo nei negoziati sul prossimo bilancio pluriennale dell'Ue entro la fine dell'anno", ha aggiunto. L'apertura della presidenza irlandese si articolerà in due fasi: la cerimonia di apertura, prevista oggi, e la visita del Collegio dei commissari, prevista invece tra la serata di domani e venerdì. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen volerà a Dublino dopo la sua missione in Azerbaigian e Armenia. (ANSA).