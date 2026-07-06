(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i suoi alleati a prendere "decisioni forti" al vertice Nato di questa settimana ad Ankara. "È di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice Nato di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea", ha dichiarato su Facebook. "Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a 'squarciare' gli edifici residenziali. Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore". (ANSA).