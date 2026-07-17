(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver offerto a Ihor Klymenko, attuale ministro degli Interni, la posizione di Segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina, incarico attualmente ricoperto dall'ex ministro della Difesa Rustem Umerov. "Ho incontrato Ihor Klymenko. Gli sono grato per il lavoro svolto presso il Ministero degli Interni. Ha affrontato numerose sfide difficili e la sua risposta è sempre stata efficace. Ihor Klymenko continuerà a lavorare per l'Ucraina nel campo della protezione del nostro Stato e del nostro popolo. Gli ho offerto la carica di Segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina. Il relativo decreto di nomina è già in fase di preparazione", ha scritto Zelensky su X. "La priorità assoluta è garantire il coordinamento più efficace possibile tra tutte le componenti del settore della sicurezza e della difesa, nonché la supervisione quotidiana dell'attuazione delle decisioni. Ogni decisione del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina e dello Stato Maggiore del Comandante Supremo deve essere attuata integralmente e nei tempi previsti. Il Governo dell'Ucraina, le nostre Forze di Difesa e Sicurezza e l'intero sistema delle istituzioni statali devono operare in modo da raggiungere gli obiettivi nazionali prefissati. Un'altra priorità è il coordinamento della produzione per la difesa", ha aggiunto. In precedenza, i media ucraini avevano accreditato Klymenko come il più probabile candidato a nuovo ministro della Difesa al posto di Mykhaylo Fedorov, la cui destituzione ha scatenato le polemiche politiche e proteste di piazza in diverse città dell'Ucraina per due giorni consecutivi. Secondo quanto ricostruito da Rbc Ucraina, il presidente aveva in programma di offrire l'incarico a Klymenko, ma non avrebbe trovato il sostegno sufficiente tra i deputati e nell'opinione pubblica. (ANSA).