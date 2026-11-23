(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Un'operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra condotta dalla Russia. Ringrazio i combattenti del Servizio di sicurezza dell'Ucraina e tutti i membri delle Forze di difesa ucraine che vi hanno partecipato": lo ha affermato su X il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, in riferimento ai raid che hanno colpito due navi russe di fronte alla costa della Libia. Zelensky ha aggiunto che sono stati usati "sette droni navali di produzione ucraina" e che la corvetta russa Merkury "è stata affondata", mentre un elicottero Ka-27 "è stato distrutto" e la nave cargo Mv Angara, usata da Mosca "per trasportare armi", è stata "colpita". (ANSA).