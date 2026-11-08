(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Questa mattina, i russi hanno attaccato Komyshuvakha con un drone, dove da sette giorni sono in corso operazioni di soccorso dopo un attacco con bombe aeree che ha causato la morte di 55 persone, e, purtroppo, potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie". Lo denuncia sui social Voldymyr Zelensky parlando di "un cinismo e una crudeltà assoluti". "In totale, solo questa settimana, la Russia ha lanciato contro le nostre città e comunità 115 missili di diversi tipi, quasi 1.900 bombe aeree guidate e oltre 3.000 droni. Si tratta di attacchi combinati, molti dei quali con missili balistici", ha aggiunto. (ANSA).