(ANSA) - KIEV, 09 LUG - È ancora necessario raggiungere accordi sugli "aspetti tecnici" affinché l'Ucraina possa avviare la produzione di missili Patriot; lo ha dichiarato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ora, dopo l'accordo raggiunto con il presidente" Donald Trump, "i nostri team, i nostri diplomatici, il ministero degli Esteri e il ministero della Difesa devono concordare tutti gli aspetti tecnici rimanenti", ha affermato Zelensky in un messaggio audio in risposta alle domande dei giornalisti, dopo che il giorno precedente Trump aveva annunciato che Kiev avrebbe ottenuto la licenza per produrre questi costosi missili, essenziali per la difesa contro i missili balistici russi. (ANSA).