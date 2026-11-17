BOLZANO. La cybersecurity è un tema di assoluta attualità, soprattutto dopo i recenti attacchi informatici che hanno colpito l'Italia e numerosi altri Paesi. Le minacce digitali, in uno scenario internazionale segnato da crescenti tensioni geopolitiche, rappresentano una sfida sempre più complessa per imprese e pubbliche amministrazioni. Proprio a questi temi è stato dedicato Alto Adige Talk, l'incontro che si è svolto oggi, martedì 17 novembre 2026, nella sede del quotidiano Alto Adige, in via Volta 10 a Bolzano.

Guest star dell'appuntamento Fabio Massacci (a destra, nella foto, insieme al direttore Valentino Beccari), professore ordinario di Cybersecurity all'Università di Trento, intervenuto insieme a esperti del settore e rappresentanti delle aziende locali. Presenti anche il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, e il questore Giuseppe Ferrari. Il primo cittadino ha ribadito il massimo impegno dell'amministrazione comunale anche sul fronte della sicurezza informatica, una questione sempre più importante per la tutela dei servizi pubblici e dei cittadini.

Molto interessanti e seguiti gli interventi dei reponsabili della cybersicurezza di aziende e istituti di credito altoatesini

Al centro del confronto il ruolo dell'intelligenza artificiale, la sicurezza delle banche dati e le conseguenze delle tensioni geopolitiche sulla protezione dei sistemi digitali. Il moltiplicarsi degli attacchi informatici dimostra quanto la sicurezza delle reti sia ormai una questione non soltanto tecnologica, ma anche economica e strategica, con possibili ripercussioni sulle attività produttive e sui servizi essenziali.

L'appuntamento in via Volta 10, riservato a professionisti e piccole e medie imprese, si inserisce in un dibattito sempre più urgente anche per il tessuto economico dell'Alto Adige. La crescente digitalizzazione delle attività aziendali e della pubblica amministrazione rende indispensabile rafforzare la prevenzione, investire nella formazione e sviluppare strumenti capaci di contrastare minacce informatiche sempre più sofisticate.