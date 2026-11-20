Ermanno Furlan, Head of Cybersecurity di ACS, società che fornisce soluzioni avanzate in ambiti chiave dell'innovazione digitale, conferma la percezione che, soprattutto negli ultimi tempi, cittadini e imprenditori hanno della sicurezza informatica.

«Siamo di fronte a una guerra ibrida, possiamo e dobbiamo fare di più per difendere i nostri sistemi digitali. La nostra vita quotidiana è a rischio, come si è purtroppo visto nelle ultime settimane con attacchi a frigoriferi, dati personali, aeroporti e viabilità, per citare solo quelli che hanno destato più allarme nell'opinione pubblica».

A che tipo di attacchi siamo di fronte?

«Fino a qualche tempo fa si trattava soprattutto di attacchi finalizzati a un vantaggio immediato, come il pagamento di un riscatto. Oggi ci confrontiamo con tentativi di creare allarme tra la popolazione e di danneggiare il tessuto economico e produttivo europeo. Gli attacchi ransomware (che prendono in ostaggio i dati, ndr) vanno oltre la cifratura e l'esfiltrazione dei dati: le azioni malevole colpiscono la parte industriale e gli apparati di controllo».

Qual è la causa di questa vulnerabilità?

«Innovazione e digitalizzazione hanno portato all'interconnessione di un numero sempre maggiore di dispositivi connessi, che permettono di intervenire da remoto, H24, sulla telemetria di un aereo o sulla temperatura di un frigorifero. Questi apparati creano un'ampia superficie di esposizione. Tutto ciò rende più comoda la vita nelle case e nelle aziende, ma non si è considerato che aumentano anche i possibili attacchi. Violare un frigorifero industriale, per esempio, è molto semplice».

Qualche esempio?

«Parliamo di sistemi usati da aziende con un business orientato alla velocità, che sviluppano controlli da remoto, come nel caso dei frigoriferi: l'interfaccia su cui lavorano è accessibile da ovunque e da chiunque, senza bisogno di particolari competenze informatiche».

Cosa bisogna fare, quindi?

«Bisogna adattarsi a nuovi schemi, perché il mondo e il modo di fare business sono cambiati. Rendere più agile la produzione è giusto, ma occorre anche proteggerla, perché il danno si ripercuote sull'azienda colpita e sull'intera catena di produzione, servizi e commercio».

Qualche consiglio pratico per le aziende?

«Finora ci si è spesso limitati a proteggere le postazioni di lavoro con la sola password: è una misura necessaria, ma da sola non basta. I sistemi di accesso vanno rafforzati con l'autenticazione multifattore. Occorre poi introdurre il privileged access management, prevedere la validazione dei soggetti autorizzati e segmentare le reti per ridurre i rischi. Le infrastrutture vanno infine affidate a professionisti che, con i loro SOC (Security Operations Center) attivi H24, possono intervenire in tempi brevissimi per mitigare i rischi. Le aziende che lo hanno già fatto hanno evitato attacchi, e quelle più attente alla cybersicurezza chiedono garanzie anche ai soggetti con cui sono connesse, come i fornitori».

E per i privati il rischio è lo stesso?

«È senz'altro più limitato: costi, benefici e visibilità mediatica sono i fattori principali che spingono gli attaccanti ad agire. Certo, meno si pubblica su internet, meglio è. Tutti gli oggetti che portano il controllo delle nostre attività sullo smartphone possono essere compromessi: senza adeguate misure di sicurezza è meglio non esporli in rete. Anche un secondo fattore di autenticazione, come l'SMS, è un buon ostacolo e da solo alza in modo significativo il livello di protezione degli account».

La tecnologia pervade ormai ogni aspetto della nostra vita: come possiamo fidarci?

«Dobbiamo proteggere i nostri dati, che sono diventati una "merce" importantissima. La tecnologia è indispensabile e rappresenta un valore immenso: va accolta e governata correttamente. In Europa si sta facendo molto per la protezione dei dati personali e del sistema produttivo. Se lo facciamo come collettività e non come singoli, i risultati saranno migliori».

Come si diventa esperti di cybersecurity: le strade tra scuola e università a Trento e Bolzano



Laboratori, sfide Capture the Flag e stage completano lo studio. E nelle imprese la preparazione deve coinvolgere anche chi gestisce pagamenti, dati e comunicazioni

Come si diventa esperti di cybersecurity? Non esiste un percorso unico. La preparazione può cominciare alla scuola superiore, proseguire all'università oppure svilupparsi attraverso esperienze professionali e formazione specialistica.

Gli istituti tecnici a indirizzo informatico e tecnologico sono una possibile porta d'ingresso. Qui gli studenti acquisiscono conoscenze di programmazione, reti, sistemi e gestione delle infrastrutture digitali, sulle quali costruire poi una specializzazione.

Il percorso universitario permette di approfondire gli aspetti scientifici e progettuali. In questo ambito il territorio regionale ha due riferimenti importanti: la Libera Università di Bolzano e l'Università di Trento.

Ricerca e formazione a Bolzano e Trento

La Libera Università di Bolzano, con la Facoltà di Ingegneria e le sue attività di ricerca, offre un ambiente in cui informatica, sviluppo del software e sicurezza dei sistemi possono incontrare le esigenze delle imprese. La presenza del NOI Techpark favorisce inoltre il contatto tra mondo accademico, innovazione tecnologica e realtà produttive del territorio.

L'Università di Trento è un altro punto di riferimento per lo studio della sicurezza informatica. Il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione svolge attività di ricerca in questo campo, con competenze che vanno dall'analisi delle vulnerabilità alla protezione dei sistemi digitali. I gruppi di ricerca specializzati offrono opportunità di approfondimento a chi vuole intraprendere percorsi avanzati.

Il valore dell'esperienza pratica

Accanto allo studio teorico è fondamentale confrontarsi con situazioni concrete. Laboratori, esercitazioni, competizioni di sicurezza informatica e progetti sviluppati con le imprese permettono agli studenti di applicare quanto appreso. Un esempio sono le sfide Capture the Flag, in cui i partecipanti affrontano problemi tecnici e prove di sicurezza in ambienti controllati.

Anche gli stage possono essere un passaggio importante, perché consentono di conoscere il funzionamento dei gruppi di lavoro e le esigenze reali delle organizzazioni. Chi è già occupato può invece specializzarsi con corsi professionali, certificazioni tecniche e aggiornamenti periodici. La scelta dipende dal ruolo che si vuole ricoprire e dalle competenze di partenza.

La formazione non riguarda solo gli specialisti

Un'ultima considerazione riguarda le imprese. Investire nelle competenze cyber non significa necessariamente assumere nuovi esperti. Anche amministratori, responsabili delle risorse umane, addetti alla contabilità e personale commerciale devono avere una preparazione adeguata ai rischi legati alle proprie attività.

Un'azienda può disporre di tecnologie avanzate e restare comunque vulnerabile se chi gestisce pagamenti, dati e comunicazioni non conosce le procedure di sicurezza. Per questo la formazione aziendale deve diventare un processo continuo e diffuso, che coinvolga livelli e funzioni diversi.

Il futuro della cybersecurity non dipenderà soltanto dalle nuove tecnologie, ma soprattutto dalla capacità di formare persone in grado di comprenderle, usarle in modo responsabile e adattarsi a minacce in costante evoluzione.