Un attacco informatico può fermare la produzione, bloccare le consegne o compromettere dati e rapporti con i clienti. Non è solo un problema IT, ma una minaccia alla continuità operativa delle aziende.

Nel settembre 2026 l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha registrato 485 eventi cyber, 235 dei quali classificati come incidenti. Il ransomware può cifrare i dati e interrompere l'attività. In alcuni casi i criminali sottraggono anche informazioni e minacciano di diffonderle per estorcere denaro.

Una responsabilità per chi guida l'impresa

Le imprese dell'Alto Adige dipendono da reti di clienti e fornitori e si affidano a sistemi digitali per amministrazione, logistica e produzione. Un'interruzione di questi sistemi può fermare attività essenziali e ripercuotersi sull'intera filiera.

Per questo la sicurezza informatica è anche una responsabilità dei vertici aziendali. Spetta alla direzione stabilire quali processi devono restare operativi in caso di incidente, quali dati proteggere e in quanto tempo ripristinare i sistemi: sono scelte che determinano priorità e investimenti. Per decidere dove intervenire, la direzione deve prima conoscere la propria esposizione ai rischi e capire come un potenziale aggressore potrebbe sfruttarla.

Riconoscere i rischi, agire con metodo

Con sede a Bolzano, Würth IT Italy supporta le imprese nella gestione dei rischi digitali. SATAYO, la piattaforma di threat intelligence del team Cybersecurity, cerca informazioni sull'organizzazione anche nel deep e dark web. L'analisi dell'esposizione, condotta dal punto di vista di un potenziale aggressore, aiuta a individuare rischi e priorità.

A questa attività si affianca il SOC Attacker Centric: il Red Team simula le tecniche degli aggressori, mentre il Blue Team sviluppa regole per rilevare comportamenti sospetti. Il servizio analizza gli eventi di sicurezza e, nei livelli di servizio dedicati, prevede il monitoraggio 24 ore su 24.

La difesa deve tenere conto anche dell'evoluzione degli strumenti usati dagli aggressori. L'intelligenza artificiale può supportare l'analisi degli eventi e rendere più rapida la risposta, ma può essere sfruttata anche dai criminali per rendere più credibili i tentativi di phishing e automatizzare alcune fasi di un attacco.

La tecnologia da sola non basta: servono esperienza, processi coordinati e misure concrete, come aggiornamenti regolari, controllo degli accessi, backup verificati, formazione e un piano di risposta agli incidenti testato.

Investire nelle competenze

Strumenti e procedure funzionano solo se le persone sanno applicarli e reagire agli incidenti. In quest'ottica Würth IT Italy organizza la WP CTF, competizione pratica di cybersecurity per studentesse e studenti universitari. La quinta edizione si terrà a Bolzano il 28 novembre 2026.

La sicurezza assoluta non esiste. Preparazione, capacità di risposta e competenze qualificate riducono però i rischi e rafforzano la resilienza delle imprese e dell'economia locale.