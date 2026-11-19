La sicurezza dei sistemi bancari e delle transazioni digitali. Dal telefono allo sportello digitale, la protezione delle operazioni è diventata una condizione essenziale per cittadini e imprese. Controlli tecnologici, verifiche sull'identità e consapevolezza degli utenti devono procedere insieme.

Un bonifico effettuato dal telefono mentre si è in viaggio, una fattura saldata dal computer dell'ufficio, un acquisto autorizzato con un'impronta digitale.

Operazioni ormai familiari, che hanno cambiato il modo di utilizzare i servizi bancari. La rapidità e la comodità offerte dai canali digitali hanno però un presupposto fondamentale: la fiducia nella sicurezza dei sistemi e nella corretta esecuzione delle transazioni.

Per le banche, proteggere il denaro significa oggi difendere anche identità digitali, credenziali, dati personali e infrastrutture informatiche. Non basta impedire l'accesso a un conto: occorre riconoscere comportamenti anomali, garantire la disponibilità dei servizi e intervenire quando qualcosa non funziona. La sicurezza è diventata parte integrante del rapporto tra istituto e cliente.

Dallo sportello all'applicazione L'operatività bancaria non si esaurisce più nelle filiali: App, piattaforme web e sistemi di pagamento collegano continuamente clienti, esercenti, aziende e intermediari. Questa rete rende più efficienti molte attività, ma amplia anche le situazioni nelle quali un errore, un guasto o un tentativo di frode possono avere conseguenze.

Gli istituti impiegano diversi livelli di protezione: cifratura delle comunicazioni, controlli sugli accessi, monitoraggio delle operazioni e procedure per gestire gli incidenti. L'autenticazione forte del cliente, prevista dalla disciplina europea sui pagamenti in numerosi casi, richiede la combinazione di elementi indipendenti, come qualcosa che si conosce, si possiede o si è. Per alcune operazioni a distanza, la conferma è inoltre collegata all'importo e al beneficiario.

Nessuna misura, tuttavia, può azzerare il rischio. Una transazione può essere autorizzata tecnicamente in modo corretto e risultare comunque il frutto di un inganno. È il caso di chi viene convinto a disporre personalmente un pagamento verso un conto controllato da un truffatore. Qui il problema non è necessariamente una violazione del sistema bancario: può essere la manipolazione della persona che lo utilizza.

Quando la frode imita la banca I criminali informatici cercano spesso di sfruttare proprio la fiducia riposta negli istituti di credito. Un SMS annuncia un movimento sospetto, una telefonata sembra provenire dall'assistenza clienti, un messaggio invita a sbloccare il conto: l'obiettivo è creare allarme e indurre la vittima a comunicare codici, approvare notifiche oppure trasferire denaro.

Le tecniche di falsificazione del numero chiamante e del nome visualizzato possono rendere l'inganno più credibile. Anche una comunicazione che sembra arrivare da un contatto conosciuto deve quindi essere verificata attraverso canali ufficiali, soprattutto quando contiene richieste insolite.

L'intelligenza artificiale aggiunge nuove possibilità di imitazione, dalle e-mail linguisticamente accurate ai messaggi vocali sintetici. La difesa, di conseguenza, non può basarsi soltanto sulla capacità di riconoscere errori di scrittura o un tono poco naturale.

Bonifici più veloci, decisioni più attente La diffusione dei bonifici istantanei ha reso possibile trasferire denaro in pochi secondi, anche al di fuori degli orari tradizionali. È un vantaggio per famiglie e imprese, ma riduce il tempo disponibile per accorgersi di un errore prima che il pagamento venga eseguito.

Nel quadro europeo sono stati introdotti nuovi obblighi di verifica della corrispondenza tra nome del beneficiario e identificativo del conto, per aiutare il pagatore a individuare possibili incongruenze. È una protezione importante, ma non sostituisce la verifica della legittimità della richiesta: un truffatore può comunque persuadere qualcuno a pagare il beneficiario sbagliato.

Per le imprese altoatesine, dove i rapporti con fornitori e clienti possono svolgersi anche oltre confine, la sicurezza dei pagamenti è una questione operativa quotidiana. Una fattura con coordinate modificate o una richiesta urgente attribuita a un dirigente possono produrre danni economici anche senza che venga installato alcun programma malevolo.

Continuità e responsabilità La protezione dei sistemi bancari comprende anche la capacità di mantenere operativi i servizi e di riprenderli dopo un incidente. Un'interruzione prolungata dei pagamenti elettronici o dell'accesso ai conti, può creare difficoltà a famiglie, negozi e imprese.

In Europa il regolamento DORA, applicabile dal gennaio 2025, ha rafforzato il quadro di riferimento per la resilienza operativa digitale del settore finanziario, includendo gestione del rischio informatico, incidenti, verifiche e rapporti con i fornitori tecnologici. Il tema non riguarda soltanto le banche: un servizio digitale può dipendere da una catena di soggetti e infrastrutture esterne.

Anche i clienti hanno un ruolo, ma la responsabilità della sicurezza non può essere scaricata interamente su di loro. Gli intermediari devono progettare servizi affidabili e rispettare gli obblighi di tutela; gli utenti devono poter comprendere le richieste di autorizzazione e disporre di canali semplici per segnalare anomalie. Il futuro dei pagamenti digitali si giocherà su questo equilibrio.

La velocità continuerà a crescere, insieme alle possibilità offerte dalla tecnologia. Ma il vero indicatore di qualità sarà la capacità di rendere le operazioni non soltanto rapide, bensì comprensibili, verificabili e sicure.

CONSIGLI UTILI | Cinque comportamenti per ridurre i rischi nell'uso quotidiano di home banking, carte e applicazioni di pagamento.

Il conto sul telefono: le regole per proteggerlo

Dalle password alle notifiche di autorizzazione: le precauzioni da adottare per utilizzare i servizi bancari digitali con maggiore sicurezza.Pagare con lo smartphone o consultare il conto online è diventato normale. Proprio per questo la sicurezza deve entrare nelle abitudini quotidiane, senza trasformare ogni operazione in un percorso complicato.

Usare soltanto canali ufficiali.

Per accedere alla banca è preferibile aprire l'app installata da uno store affidabile o digitare direttamente l'indirizzo del sito. I collegamenti ricevuti via SMS o e-mail, soprattutto se accompagnati da richieste urgenti, vanno trattati con prudenza. Proteggere le credenziali. Password lunghe e uniche, un gestore affidabile e l'autenticazione a più fattori riducono il rischio di accessi indebiti. Codici temporanei, PIN e password non vanno comunicati a chi telefona, anche quando si presenta come dipendente della banca. Leggere ciò che si autorizza. Una notifica nell'app non è una semplice formalità: prima di confermare bisogna verificare l'operazione, l'importo e, quando indicato, il beneficiario. Se non si è avviato alcun pagamento, la richiesta va respinta e segnalata. Tenere aggiornati i dispositivi. Sistema operativo e applicazioni devono ricevere gli aggiornamenti di sicurezza. È utile proteggere il telefono con un codice robusto o un metodo biometrico e attivare, dove disponibile, gli avvisi per i movimenti del conto. Controllare e segnalare subito.

Verificare periodicamente le operazioni aiuta a individuare movimenti non riconosciuti. In caso di smarrimento del dispositivo, sospetta compromissione o pagamento anomalo, occorre contattare rapidamente la banca per le misure necessarie. Un'ultima cautela riguarda la rete utilizzata. Su connessioni condivise o dispositivi di altre persone è meglio evitare l'accesso ai servizi finanziari, soprattutto quando non si può verificare l'affidabilità dell'ambiente. La sicurezza non dipende da un solo strumento. Nasce dall'insieme di protezioni tecniche, procedure chiare e attenzione quotidiana. E soprattutto dalla libertà di fermarsi e controllare prima di confermare un'operazione sospetta.

FRODI NEI PAGAMENTI | Una richiesta apparentemente legittima può nascondere un tentativo di sottrarre denaro.

Bonifici e falsi operatori: come funzionano gli inganni

Dalle telefonate che imitano l'assistenza bancaria alle fatture con coordinate modificate: i meccanismi utilizzati per convincere le vittime ad autorizzare pagamenti fraudolenti.

La telefonata arriva mentre il cliente è impegnato. Una voce professionale segnala un presunto accesso abusivo al conto e invita a mettere al sicuro il denaro con un trasferimento immediato. Il numero sul display sembra quello della banca. In realtà potrebbe essere stato falsificato: il cosiddetto spoofing permette di far apparire un identificativo diverso da quello effettivo.

È uno dei meccanismi delle frodi che sfruttano la paura di perdere i risparmi. Il truffatore non deve necessariamente conoscere la password della vittima: può tentare di convincerla ad autorizzare direttamente l'operazione. Altre volte chiede un codice temporaneo o l'approvazione di una notifica nell'app, presentandoli come controlli di sicurezza. Un secondo scenario riguarda le aziende. Una fattura arriva con nuove coordinate bancarie; il messaggio sembra provenire da un fornitore abituale e magari si inserisce in una conversazione già avviata.

Se l'ufficio amministrativo esegue il bonifico senza verificare la modifica, il denaro può finire a un soggetto estraneo. In entrambi i casi, il punto decisivo è distinguere l'identità apparente del mittente dalla sua effettiva affidabilità. Un nome conosciuto, un logo o un numero visualizzato non costituiscono prove sufficienti.

Le procedure possono fare la differenza. Prima di cambiare l'IBAN di un fornitore, l'azienda dovrebbe richiamarlo a un recapito già presente nei propri archivi. Le richieste di bonifici straordinari dovrebbero seguire passaggi di autorizzazione separati, anche quando sembrano provenire dalla direzione.

Per i privati vale un principio analogo: se una presunta banca chiede di trasferire soldi su un conto “sicuro”, è opportuno interrompere la conversazione e contattare autonomamente l'istituto tramite app, sito o numero ufficiale. Quando la frode è stata eseguita, ogni minuto conta. Occorre avvisare subito la banca, chiedere se sia possibile intervenire sul trasferimento e presentare una segnalazione alle autorità. Il recupero delle somme non è automatico e dipende dalle circostanze. Per questo la verifica preventiva rimane una difesa essenziale.