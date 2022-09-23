TRENTO. Giuseppe Bertagnolli, classe 1950, di Taio, è additato come il mostro che, nel pomeriggio del 3 settembre 1974, a Cles, lancia un autocarro a tutta velocità contro il motorino di Loredana Dominici. L’avrebbe uccisa per una delusione d’amore e perché accecato dalla gelosia.

È lui il protagonista del giallo del camion killer che lascia attonita la val di Non e l’intero Trentino. Arrestato e processato, viene condannato all’ergastolo dopo una battaglia di perizie: tutto si gioca sul camion, ritrovato in un burrone. Ma Bertagnolli sarà poi assolto in secondo grado e infine morirà suicida.

Il giallo del camion killer è uno degli episodi raccontati da Luigi Sardi nel libro «Delitti e misteri in Trentino» edito da Curcu & Genovese e che adesso è diventato un podcast grazie all'intensa interpretazione di Mario Cagol in «Il suono delle pagine».

In questa seconda parte (la prossima verrà pubblicata sul nostro sito martedì 4 ottobre) Mario Cagol riporta proprio lo scontro tra periti e le fasi del processo di primo grado che portarono alla condanna di primo grado.

Ma ecco il podcast di Mario Cagol:

Ascolta la prima puntata: