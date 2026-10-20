STRASBURGO - La delegazione delMovimento 5 Stelle al Parlamento europeo ha presentato "un'interrogazione urgente" alla Commissione Europea per chiedere se "il governo si sia attivato" avvisando Bruxelles dellemanifestazioni contro il caro carburante di autotrasportatori e agricoltori in corso al Sud Italia. Lo ha annunciato l'eurodeputato del M5S,Mario Furore, nel corso di un'azione organizzata dall'intera delegazione a margine della plenaria dell'Eurocamera in corso a Strasburgo per esprimere la propria solidarietà agli agricoltori e agli autotrasportatori scesi in piazza negli ultimi giorni. Nel corso della cosiddetta 'photo action', gli eurodeputati hanno esibito cartelli con le scritte 'Sud in crisi', 'stop al carovita', 'siamo con voi'. Il "Sud è in crisi: autotrasportatori, agricoltori, produttori sono scesi in piazza per manifestare, strozzati dal carovita, dal caro-carburante. Stiamo cercando di portare la loro voce anche qui al Parlamento europeo", ha esordito l'eurodeputata,Valentina Palmisano, definendo le loro richieste "assolutamente sacrosante". "La crisi sta mordendo famiglie, ma anche produttori, allevatori, agricoltori", ha messo in guardiaPasquale Tridico, capodelegazione del M5S, ricordando di aver già proposto l'introduzione di una tassa sugli extra-profitti delle compagnie energetiche per redistribuire il gettito "attraverso un programma europeo di sgravio fiscale per gli autotrasportatori e gli agricoltori" in forma di "credito d'imposta sul carburante" da finanziare a livello europeo. Anche perGiuseppe Antoci le "politiche scellerate dell'Europa" diventano un peso "per le famiglie e per i lavoratori che portano avanti con dignità e sacrificio il Pil dei Paesi, come gli agricoltori che abbiamo già difeso in questo Parlamento non facendo approvare il Mercosur".