BRUXELLES - Il livello delle minacce informatiche nell'Ue resta "significativo", nonostante il miglioramento nella postura di cybersecurity dei Ventisette. È quanto emerge dal rapporto 2026 dell'Agenzia europea per la sicurezza informatica (Enisa) secondo cui l'intero ecosistema è "in una fase di costante mutamento". Gli incidenti che hanno colpito i sistemi di refrigerazione in Europa e l'evoluzione dei modelli di intelligenza artificiale di frontiera "evidenziano lacune operative" e "la necessità di una condivisione tempestiva delle informazioni e di un maggiore coordinamento", ha dichiarato il direttore esecutivo dell'Enisa, Juhan Lepassaar.

"I recenti sviluppi, che riguardano sia i modelli di IA di frontiera sia gli incidenti informatici che hanno colpito i sistemi di refrigerazione in tutta l'Ue, evidenziano lacune operative e la necessità di una tempestiva condivisione delle informazioni e di un maggiore coordinamento", ha dichiarato Lepassaar. "È essenziale - ha aggiunto - rafforzare la consapevolezza situazionale comune e migliorare l'allineamento delle politiche nei settori critici".

Il direttore esecutivo dell'agenzia ha riconosciuto "i progressi compiuti", ma ha avvertito della necessità di "consolidare queste basi e aggiornare le nostre strategie per far fronte a un panorama dellacybersecuritysempre più complesso". Secondo l'indice di cybersecurity Ue, sviluppato dall'Enisa in linea con la direttiva Nis2, il livello di maturità delle capacità e delle risorse di cibersicurezza negli Stati membri ha raggiunto nel 2026 una media di 71,53 punti su una scala da 0 a 100. La maggior parte dei Paesi ha conseguito una postura di cibersicurezza matura o avanzata. I risultati migliori riguardano la gestione delle catene di approvvigionamento dei soggetti essenziali e importanti, con 89,91 punti, e le iniziative di ricerca e sviluppo, con 79,24. Restano invece margini di miglioramento nella formazione (73,59 punti nell'istruzione superiore, 55,44 nell'istruzione primaria e secondaria) e nella maturità dei gruppi di risposta agli incidenti informatici, il cui livello, ben consolidato (54,76 punti), registra differenze tra i Ventisette.

Gli ecosistemi nazionali di certificazione, infine, si dividono tra quelli maturi e quelli meno maturi, con Stati membri che si collocano agli estremi opposti della scala (55,56 punti). Il rapporto, redatto in collaborazione con laCommissione europea e il gruppo di cooperazione Nis, individua poi cinque priorità per il futuro della cybersicurezza europea: rendere più efficace l'attuazione delle norme, migliorare la capacità operativa e il coordinamento in caso di crisi, rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche, gestire i rischi e le dipendenze a livello Ue lungo le catene di approvvigionamento e investire nella sensibilizzazione e nelle competenze digitali. Sul fronte delle infrastrutture critiche, il 70% delle organizzazioni indica la conformità normativa come principale motore degli investimenti in cybersicurezza. L'Enisa segnala tuttavia progressi disomogenei tra i settori, le cui realtà operative non sono uniformi e tra i quali l'intelligenza artificiale può ampliare il divario di esposizione alle minacce. L'agenzia invita quindi a rafforzare la resilienza, anche attraverso una migliore gestione dei sistemi obsoleti e dei rischi legati alle catene di approvvigionamento. Quanto alla gestione delle vulnerabilità, dal 2024 il numero degli Stati membri dotati di una politica nazionale per la loro divulgazione è salito da 7 a 17.

