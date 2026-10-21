STRASBURGO - "L'Ue, nella sua forma attuale, necessita di riforme radicali: così com'è strutturata ci sta privando sia del nostro benessere materiale che di quello immateriale. Stiamo subendo una clamorosa perdita di potere d'acquisto, un'inflazione galoppante e continuiamo ad avere frontiere aperte. Siamo sotto una sorta di assedio: abbiamo visto i disordini in Francia, ma anche in Italia e in Germania - dove sono state annunciate ulteriori sommosse, principalmente da parte di ambienti legati alla sinistra e ai contesti migratori". Lo dice la leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, in conferenza stampa al Parlamento Ue a Strasburgo.

