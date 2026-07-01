BRUXELLES - Dall'aumento della riserva dicrisi Pac proposto dalla Commissione europea contro il caro-fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, due settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaymont. Con una quota di 45.599.200 euro, l'Italiaè il quinto beneficiario del 'tesoretto' rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia (107 milioni di euro), Polonia (66 milioni), Germania (60 milioni) e Spagna (50 milioni).