BRUXELLES - Barricate con bici incendiate, sassaiole contro la polizia e idranti per disperdere i manifestanti. Mentre il corteo dei sindacati sta attraversando il centro di Bruxelles nella giornata di protesta contro la politica e i progetti di bilancio del governo federale, un folto gruppo di studenti giovanissimi sta fronteggiando le forze dell'ordine davanti alla stazione centrale della città. Gli scontri, con oggetti incendiati e lancio di pietre, si stanno propagando anche in altre vie del centro città. Gli scontri tra polizia e manifestanti a Bruxelles stanno continuando nella zona diGare du Midi,la stazione principale della città. Dopo i disordini con cassonetti e bici incendiate, lancio di oggetti e cariche con uso di idranti e lacrimogeni nella piazza della Gare Central e nelle vie circostanti del centro città, il corteo organizzato dai sindacati Fgbt e Csc contro le politiche del governo, e largamente partecipato dagli studenti, ha continuato in direzione di Gare du Midi, attraversando Boulevard de l'Empereur e poi boulevard Lemonnier. Durante il percorso gli agenti hanno tenuto a distanza i manistanti con idranti e un ampio uso di gas lacrimogeni. Dopo qualche minuto di calma, gli scontri sono ripresi davanti alla Gare du Midi quando il corteo ha provato a intraprendere un percorso non autorizzato verso il quartiere di Saint-Gilles. In Avenue Fonsny, diverse centinaia di manifestanti, tra cui molti studenti giovanissimi stanno lanciando pietre e oggetti verso le forze dell'ordine che rispondono con gas lacrimogeni e idranti.