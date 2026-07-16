BRUXELLES - "Insieme, nell'Unione europea, stiamo accumulando un'enorme quantità di dati con i nostri diversi sistemi: il sistema d'informazione Schengen, il sistema d'informazione sui visti, il sistema di ingresso e uscita. E questo migliora enormemente la nostra situazione in termini di dati. Questo tesoro di dati ci offre anche la possibilità di usarlo come leva anche nel nostro impegno internazionale per la reciprocità. Ad esempio, questo è un tema di sicurezza importantissimo per l'Ue, e lo vediamo nel sistema di ingresso e uscita, ad esempio, e come questo abbia effettivamente un impatto positivo". Lo afferma il commissario Ue alla Migrazione,Magnus Brunner,nella conferenza stampa al termine del Consiglio informale Interni a Dublino.

"Finora abbiamo registrato quasi 110 milioni di ingressi e uscite con il nostro sistema di controllo degli accessi e abbiamo già respinto 45.000 persone in possesso di documenti falsi, errati o contraffatti. Di questi 45.000 respingimenti, 1.100 sono stati effettuati perché le persone rappresentavano una minaccia per la sicurezza dell'Unione Europea, anche per legami con il terrorismo. Quindi vediamo effettivamente che funziona. Che il sistema di ingresso e uscita fa la differenza e migliora la situazione della sicurezza per tutti gli Stati membri e per l'Unione europea in generale", rimarca.



