BRUXELLES - "Mentre il dibattito pubblico si concentra sullo spettacolo degli attacchi in profondità pensati per infliggere dolore alla popolazione russa, la nostra valutazione è che non siano stati efficaci nel portare alla fine della guerra, né contribuiscano a frenare l'avanzata russa al fronte". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa americanoElbridge Colby, intervenendo al Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles, facendo esempio di Wildberries. Questi attacchi, ha aggiunto, hanno "probabilmente rafforzato la determinazione dell'opinione pubblica russa".

"Gli attacchi in profondità, soprattutto contro le infrastrutture civili, hanno probabilmente rafforzato anche "la disponibilità del Cremlino all'escalation", ha sostenuto inoltre Colby, e in questo campo "il bilanciamento dei vantaggi potrebbe favorireMosca". "Questo non significa che l'Ucraina debba essere costretta a combattere con le mani legate dietro la schiena", ha precisato. Il sostegno degli alleati deve però concentrarsi sulla capacità di Kiev di "tenere la linea del fronte e, dove possibile, guadagnare terreno": rientrano in questa categoria gli attacchi a medio raggio contro la logistica russa e, "in coerenza con questo approccio", anche quelli contro "la macchina bellica russa".

Una difesa ucrainaefficace, ha spiegato il sottosegretario, "riduce sostanzialmente i guadagni che Mosca può aspettarsi dal proseguimento della guerra" ed è quindi il modo migliore per "creare le condizioni per la fine" del conflitto. Colby ha ribadito che il presidente Donald Trump e la sua amministrazione restano "fermamente impegnati a porre fine a questo conflitto a condizioni che garantiscano una pace duratura"

