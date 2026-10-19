BRUXELLES - "Le persone vogliono una retribuzione equa e vogliono condizioni di lavoro sane e dignitose. Questi aspetti trovano riscontro nel nostro dibattito sulQuality Jobs Act, sul quale stiamo lavorando con l'obiettivo di presentare un'iniziativa entro la fine di quest'anno". Lo ha detto Roxana Minzatu, vicepresidente esecutiva della Commissione europea e commissaria europea per il Lavoro, nella conferenza stampa a margine del Consiglio Affari Sociali. Rispondendo alle domande dei cronisti, la commissaria ha dato appuntamento per ulteriori dettagli a dicembre, "quando spero che adotteremo il Quality Jobs Act e terrò una conferenza stampa".

