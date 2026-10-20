STRASBURGO - LaCorte dei conti europea ritiene che le misure delPnrr italiano non abbiano affrontato la raccomandazione Ue del 2020 sul coordinamento tra autorità nazionali e regionali. La valutazione diverge da quella della Commissione, che considera la raccomandazione coperta. E' quanto emerge dalla relazione della Corte dei conti europea sulla riforma della pubblica amministrazione pubblicata oggi. Secondo la Corte, la misura italiana relativa all'aggiudicazione delle concessioni portuali non è direttamente pertinente al miglioramento del coordinamento tra i diversi livelli di governo. Un'altra misura, sull'accelerazione della politica di coesione, non era stata formalmente associata alla raccomandazione. I revisori europei considerano, invece, che sia stata in gran parte affrontata nel Pnrr la specifica raccomandazione rivolta all'Italia nel 2019 sollecitava un miglioramento dell'efficacia della pubblica amministrazione, attraverso investimenti nelle competenze dei dipendenti pubblici, un'accelerazione della digitalizzazione e un incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi pubblici locali. Il Pnrr comprende 10 investimenti e 13 riforme volti a potenziare le infrastrutture digitali e la cibersicurezza, a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali, nonché a investire nelle competenze digitali e a riformare gli appalti pubblici - ambiti tutti riconducibili a tale raccomandazione. La Corte ritiene che tali misure affrontino in larga misura la raccomandazione, coprendo in modo adeguato i diversi settori in essa contemplati. Il piano italiano destina circa 9 miliardi di euroa interventi per la pubblica amministrazione, secondo le stime aggiornate al 2026. La verifica dettagliata sull'attuazione delle misure ha riguardato Repubblica ceca, Germania, Grecia e Spagna, non l'Italia.

