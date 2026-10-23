BRUXELLES - L'Ue metterà a disposizione i due terzi dei 70 miliardi di euro supplementari richiesti dall'Ucraina per continuare la lotta contro la Russia il prossimo anno. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeoAntonio Costain un'intervista a Rapporteur. "Normalmente copriamo i due terzi del fabbisogno finanziario dell'Ucraina. Nell'ultimo Consiglio europeo abbiamo concordato di garantire il soddisfacimento dei bisogni aggiuntivi dell'Ucraina e abbiamo incaricato la Commissione di presentare soluzioni concrete al riguardo. La Commissione sta lavorando e presumo che a novembre potremo prendere una decisione in merito", ha spiegato Costa, soffermandosi quindi su un altro dossier delicato per Bruxelles, il bilancio pluriennale. "Sto lavorando per raggiungere un accordo in occasione del Consiglio di novembre. Il bilancio di base dovrebbe essere approvato a novembre, ed è possibile raggiungere un accordo proprio in quel mese", ha sottolineato Costa.

