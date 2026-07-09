BRUXELLES - Tra luglio 2017 e luglio 2025 le autorità antitrust Ue hanno concluso circa 110 indagini nel settore agricolo, altre 20 indagini sono tuttora in corso, per un totale di 130. Il dato emerge dalla periodica relazione sull'applicazione delle norme dell'Ue in materia di concorrenza nel settore agricolo, pubblicata oggi dallaCommissione europea.

Secondo l'analisi, il maggior numero di indagini è stato condotto dalle autorità garanti della concorrenza in Grecia (27 casi), seguite dalle indagini effettuate dalla Commissione (12 casi), dalla Francia (12 casi), dalla Danimarca (11 casi) e dall'Austria (10 casi). Tra i principali prodotti sotto inchiesta figurano latte e prodotti lattiero-caseari (25 %), frutta e verdura (19 %), carne (13 %) e uova (6 %). Sono state condotte varie indagini anche nelle categorie dello zucchero (5 %), dei cereali (5 %) e delle sementi (4 %).

La maggior parte dei casi riguardano accordi tra acquirenti per coordinare prezzi o quantità, riducendo la capacità degli agricoltori di negoziare liberamente e indebolendo la loro posizione sul mercato. Altri casi frequenti, si legge in una nota, "riguardavano la collusione finalizzata all'aumento dei prezzi, come le pratiche di manipolazione delle gare d'appalto da parte dei fornitori di prodotti lattiero-caseari e di alcuni altri prodotti alimentari, anche a scapito delle organizzazioni caritative che distribuiscono generi alimentari".

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