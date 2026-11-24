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BRUXELLES - Dal primo dicembre e fino al 18 giugno 2027 la Commissione europea limiterà l'ingresso nell'Ue diveicoli ibridi nuovi da alcuni Paesi extra-Ue, tra cui Cina, Giappone, Turchia e Regno Unito, per far fronte al massiccio aumento di importazioni. Le misure di salvaguardia provvisorie, pubblicate oggi nella Gazzetta Ufficiale Ue, fissano un tetto massimo di veicoli ibridi per i principali esportatori di auto ibride verso l'Unione europea, non solo la Cina, per tutto il periodo preso in considerazione. La stretta fa seguito all'intesa commerciale raggiunta con Pechino il mese scorso per limitare l'import di veicoli in arrivo dalla Cina.